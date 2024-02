Fiorentina Lazio, capienza ridotta al Franchi per la sfida: il dato sui biglietti venduti in vista della gara di domani

Come riporta TMW, lunedì va in scena la sfida calda in zona Europa tra Fiorentina e Lazio. La partita con i biancocelesti sarà la prima con la Curva Ferrovia chiusa perché già interessata dai lavori di restyling dello stadio.

Ad oggi saranno circa 24 mila i presenti al Franchi sulla capienza massima intorno ai 30 mila. Il dato potrebbe crescere ancora nelle prossime ore di avvicinamento al match. Saranno invece circa 2000 i laziali nel settore ospiti.