Fiorentina Lazio, Baroni con il DUBBIO attaccante: la PROBABILE formazione

Domani alle ore 12:30 andrà in scena il match tra Fiorentina e Lazio, queste le probabili scelte di mister Marco Baroni

La Lazio dopo aver conquistato sette punti (tutti all’Olimpico) nelle prime quattro giornate è chiamata a dare continuità anche in trasferta. I biancocelesti, a Firenze, non avranno a disposizione Taty Castellanos, uscito anzitempo dalla sfida con l’Hellas Verona a causa di un infortunio.

Al suo posto, come annunciato da mister Baroni in conferenza stampa, scenderà in campo uno tra Noslin e Pedro. Al momento il favorito sarebbe il classe 1999, con lo spagnolo che potrebbe essere un’arma a gara in corso. Rispetto al match di lunedì scorso, potrebbe esserci un doppio cambio in difesa, secondo Sky Sport, Marusic e Patric sarebbero in vantaggio nei confronti di Lazzari e Gila.

Questa la probabile formazione (4-2-3-1) – Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin.