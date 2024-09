Fiorentina Lazio, Baroni CAMBIA senza il Taty? Risposta CHIARA: ecco come vuole far GIOCARE la squadra

Fiorentina Lazio, Baroni cambia gioco senza Castellanos? Risposta chiara da parte dell’allenatore: così vuole fare giocare la squadra

In conferenza stampa, Marco Baroni ha risposto alle domande sul modo di giocare della sua Lazio senza Castellanos.

CAMBIA IL GIOCO SENZA IL TATY – «Lavoriamo su tre modalità di cross. Nel calcio ormai è difficile entrare dentro, si lavora per questo. La squadra offensivamente ha avuto tante soluzioni, non solo sull’attacco esterno. Su questo noi ci lavoriamo tutta la settimana, da questo punto di vista cerco semplicemente di mettere la squadra nelle condizioni di sviluppare al meglio le sue qualità. Se ho esterni bravi vado sull’esterno. Riempire l’area è una componente importante per fare gol. Sotto questo aspetto non cambierà niente l’eventuale mancanza di un giocatore fondamentale e indispensabile. La forza della squadra è avere questo aspetto mentale di sopperire a un’assenza».

