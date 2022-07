Fiorentina, Jovic lancia la sfida: «Voglio il quarto o quinto posto!»

Luka Jovic ha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo giocatore della Fiorentina. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «Cabral è una persona stupenda e avrà l’occasione per fare bene come a Basilea. La concorrenza può essere uno stimolo se è positiva e spero che entrambi faremo un’ottima stagione. Io sono qui per puntare al quarto o quinto posto e chiederò a tutti i giocatori di aiutarmi a portare la squadra più in alto possibile».