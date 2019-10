Fiorentina, Joe Barone: «Stiamo già lavorando per la sfida con la Lazio!»

Il braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone, ha commentato la partita contro il Brescia, citando anche l’impegno con la Lazio

Joe Barone, braccio destro del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha rilasciato un’intervista a firenzeviola.it. Nell’intervento, si è soffermato a parlare dell’ultimo match contro il Brescia, ma ha citato anche l’impegno di domenica contro la Lazio: «Abbiamo preso il punto, i nostri giocatori hanno dato il massimo per la gara di ieri, poi ovviamente come si vede nel calcio, quando pensi di fare tre punti poi pareggi, ma già stiamo lavorando per domenica sera contro la Lazio».