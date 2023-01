Fiorentina, Italiano rischia di perdere un titolare per la Lazio

Fiorentina, Italiano per il match contro la Lazio rischia di dover rinunciare a Cabral il quale verrà monitorato nelle prossime ore

Alla vigilia della sfida contro la Sampdoria in Coppa Italia, Vincenzo Italiano deve fare i conti con l’infortunio di Cabral. Il giocatore ha riscontrato una lesione di secondo grado al bicipite femorale, e rischia di non esserci per la sfida contro la Lazio in programma il 29 Gennaio, a seguire il comunicato del club viola

«ACF Fiorentina comunica che, nella giornata di ieri, il calciatore Arthur Cabral è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a seguito dell’infortunio occorso durante la partita di sabato contro il Sassuolo.»

«Gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha iniziato il percorso riabilitativo e verrà rivalutato nel corso dei prossimi giorni»