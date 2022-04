Serie A, la Fiorentina supera l’Empoli: decide Nico Gonzalez

La Fiorentina supera l’Empoli con il risultato di 1-0 grazie a una rete nella riprese di Nico Gonzalez, I viola salgono a 50 punti

La Fiorentina supera l’Empoli con il risultato di 1-0 grazie a una rete nella riprese di Nico Gonzalez, I viola salgono a 50 punti, a due sole lunghezze dalla Lazio e per di più con una partita in meno.

Sfida equilibrata e vibrante, con gli ospiti che hanno protestato per un gol annullato a Di Francesco per fallo di Pinamonti su Terracciano. E anche la punizione da cui è nato il gol partita, e per cui è stato espulso Luperto. non ha convinto gli empolesi.