Termina a reti inviolate il match tra Brescia e Fiorentina, la viola aggancia i biancocelesti in classifica

La squadra di Corini era passata in vantaggio salvo poi vedersi annullare il gol per il fallo di mano di Tonali. Con questo punto la squadra di Montella, prossima avversaria della Lazio, raggiunge proprio i biancocelesti a 12 punti in classifica.