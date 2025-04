Condividi via email

Fiore: «Scala? È stato un allenatore importante. Il Parma mi riscattò alle buste. E alla Lazio…». Le parole dell’ex giocatore

Le parole di Stefano Fiore a La Gazzetta dello Sport.

PAROLE– «Scala ebbe il coraggio di buttarmi in campo contro il Genoa. Aveva intravisto qualcosa. È stato un allenatore importante. Il Parma mi riscattò alle buste… Ho gioito con le due Coppe Uefa. In una giocai il ritorno, in quella del 1998, 20 minuti. A Parma c’era tanta concorrenza”.

UDINESE– “Finii dentro lo scambio che portò Marcio Amoroso in Emilia. L’Udinese ha sempre avuto grande fiuto. Prese tanti soldi e volle me. Due anni splendidi, conquistai la Nazionale e l’Europeo del 2000. Segnai 18 gol. E l’Udinese fece una plusvalenza pazzesca, 50 miliardi di lire, vendendomi alla Lazio »