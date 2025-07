Lazio, parla Accardi: «Mercato bloccato? Sarri lavora con ciò che ha! Farà questo»

Lazio, parla Beppe Accardi: «Mercato bloccato? Sarri lavora con ciò che ha! Farà questo». Le sue dichiarazioni

La Lazio sta vivendo un’estate particolarmente delicata sul fronte del calciomercato. Come riportato da diverse fonti e confermato dall’esperto operatore di mercato Beppe Accardi, il club biancoceleste si trova nell’impossibilità di procedere con nuovi acquisti per la stagione 2025/2026, a causa del blocco ai tesseramenti imposto dalla FIGC. Una condizione che limita fortemente le possibilità di rafforzare la rosa e orienta le strategie societarie unicamente sulle operazioni in uscita.

Blocco tesseramenti: una situazione complessa per la Lazio

Il blocco è legato al mancato rispetto di alcuni parametri economico-finanziari, tra cui l’indice di liquidità e la sostenibilità del costo del lavoro. Ciò ha comportato la sospensione della possibilità di registrare nuovi giocatori, ostacolando l’eventuale arrivo di rinforzi. Il tecnico ex Juve, Napoli, Empoli e Chelsea Maurizio Sarri, tornato recentemente alla guida del club dopo una breve pausa, si troverà a gestire una rosa incompleta e non aggiornata alle esigenze tattiche di alto livello. Sarri, sostituisce da poco tempo l’ex tecnico biancoceleste Baroni, che si è accasato al Torino. Il toscano noto per il suo calcio propositivo e la valorizzazione tecnica degli interpreti, rischia di dover adattare le sue idee ai limiti imposti dalla situazione societaria. Beppe Accardi ha sottolineato come la Lazio debba concentrarsi sulle cessioni per alleggerire il monte ingaggi e generare liquidità.

PAROLE – «Il mercato bloccato? Sarri lavora con ciò che ha. Farà di necessità virtù».

Con il mercato estivo sempre più nel vivo, l’assenza di manovre in entrata rischia di compromettere gli obiettivi stagionali della Lazio. Il ritorno di Sarri porta entusiasmo, ma il club dovrà affrontare una situazione complicata con grande pragmatismo e trasparenza. I tifosi attendono segnali chiari, mentre le indiscrezioni di mercato puntano ora tutte sulle possibili uscite.