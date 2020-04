Fiore: «La Lazio l’apice della mia carriera, un amore completo»

Lazio, l’ex Fiore è tornato a parlare degli anni passati con la maglia biancoceleste ricordandoli come i più belli della carriera

Gli anni nella Capitale, gli anni più belli. Stefano Fiore è tornato a parlare del periodo trascorso con l’Aquila cucita sul cuore in una diretta per Casa di Marzio:

«La Lazio? È stata sicuramente la squadra più forte nella quale ho giocato. Ho vinto la Coppa Italia, ma soprattutto ho raggiunto l’apice della mia carriera. Ho legato con tutto l’ambiente, indossare quella maglia ha avuto un significato particolare per me. L’amore con la Lazio è reciproco e dura da tanto tempo. Sono stato costretto ad andare via da Roma, per i problemi economici del club sono stato venduto al Valencia. È stato un amore completo».