FIFA, pronte le 5 sostituzioni in caso di ripartenza dei campionati

L’idea proposta dalla FIFA sarebbe una misura provvisoria per far fronte ai tanti impegni ravvicinati in calendario

Attraverso un comunicato ufficiale, la FIFA ha proposto un cambiamento temporaneo della regola sulle sostituzioni, portandole a cinque, per far fronte al dispendio fisico imposto dalla «maratona» di partite che saranno necessarie per portare a termine i vari campionati, se questi riprenderanno. Nella nota, si legge:

«La sicurezza dei giocatori è una delle priorità della Fifa. A questo proposito, una delle preoccupazioni è che la frequenza delle partite possa aumentare il rischio di infortuni. Di fronte a ciò e di questa sfida unica da affrontare, quella della realizzazione delle competizioni d’accordo con i calendari previsti, la Fifa propone che venga permesso un maggior numero di sostituzioni».

Ora ci dovrà essere il via libera dell’Ifab, unico organismo abilitato a modificare le regole, ma non ci dovrebbero essere problemi.