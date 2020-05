FIFA 20, nella squadra dell’anno della Serie A presenti quattro biancocelesti

L’EA Sports ha svelato la squadra dell’anno su FIFA 20 relativa alla Serie A attraverso il proprio profilo Instagram

La EA Sports, tramite il proprio profilo Instagram, ha da poco annunciato il «Team of the Season So Far» della Serie A, ovvero la squadra migliore della stagione del massimo campionato italiano.

Tra i venti giocatori scelti, ce ne sono ben quattro della Lazio: Immobile, Luis Alberto, Milinkovic ed Acerbi. Di seguito la lista completa.