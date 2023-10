Feyenoord, trema Slot: un giocatore verso il forfait con la Lazio

Trema il Feyenoord di Slot, un giocatore verso il forfait per la prossima sfida di Champions League contro la Lazio

Brutte notizie in arrivo in casa Feyenoord. Come riportato proprio questa sera dall’emittente Fr12.nl, il club allenato da Arne Slot non ha ancora recuperato il proprio giocatore Luka Ivanušec.

Quest’ultimo sarebbe infatti ancora fermo a causa di un brutto infortunio alla caviglia rimediato negli scorsi giorni. Un tema importante, le condizioni fisiche del croato, anche e soprattutto in previsione della gara di Champions league contro la Lazio del prossimo mercoledì 25 ottobre.