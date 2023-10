Feyenoord-Lazio, dove vedere il match in tv e streaming

Feyenoord-Lazio, a pochi giorni dalla trasferta in Olanda decisiva per il proseguo del girone: ecco dove seguire il match

Neanche il tempo di metabolizzare la vittoria di ieri con il Sassuolo, che mercoledì per la Lazio si torna già in campo. I biancocelesti sfideranno in trasferta il Feyenoord di Slot, match che avrà inizio alle 18.45 e sarà trasmesso su Sky.

Da non perdere come di consueto la cronaca testuale di LazioNews24!