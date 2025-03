Feyenoord ‘agevolata’ contro l’Inter: stesso episodio avvenuto contro la Lazio, l’accaduto

Nelle ultime ore è stata ufficializzata una notizia che darebbe un grande vantaggio al Feyenoord in vista della gara di Champions contro l’Inter

Gli olandesi del Feyenoord saranno i prossimi avversari europei dell’Inter e in queste ore sta circolando una notizia che agevolerebbe e non poco la squadra di Rotterdam in vista dell’incontro di Champions.

Per non sfigurare e presentarsi nella miglior condizione possibile a questo evento infatti, come avvenuto anche quando incontrarono la Lazio, il Feyenoord avrebbe chiesto alla lega calcio olandese di posticipare tutti i loro impegni di campionato, in maniera tale da concentrare le proprie risorse solo ed esclusivamente sul match contro l’Inter.