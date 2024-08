Ferdinand: «Mourinho non è più adatto per l’Europa! Vi spiego perché». Le parole dell’ex calciatore del Manchester United

Dopo l’eliminazione del Fenerbahce dalla Champions League per mano del Lille, Rio Ferdinand ha attaccato José Mourinho. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore:

PAROLE – «Abbiamo visto contro il Lille il motivo per il quale Mourinho non è più al livello adatto per allenare una squadra in Europa. Invece di occuparsi degli arbitri dovrebbe concentrarsi sul calcio, le partite si vincono sul campo».