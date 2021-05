Fenucci (ad Bologna): «Mihajlovic? Rifletterà per qualche giorno e poi...»

Fenucci, ad del Bologna, rivela il futuro di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico è finito anche nel mirino della Lazio

L’ad del Bologna, Fenucci, ha parlato a Radio Anch’io Sport del futuro di Sinisa Mihajlovic, tecnico che piace anche alla Lazio per il post Inzaghi. Le parole.

«Mihajlović vuole riflettere per quattro cinque giorni, poi parleremo con lui per rinforzare la squadra. Speravamo di dare un’ultima soddisfazione ai nostri tifosi, ci dispiace per loro e per il presidente per la brutta prestazione della squadra».