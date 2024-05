Felipe Anderson ai tifosi: «Voglio ringraziarvi, sarò sempre uno di voi. Vi chiedo scusa se…». Le parole dell’esterno brasiliano

In un’intervista rilasciata ai microfoni ufficiali della Lazio, Felipe Anderson ha voluto ringraziare i suoi tifosi. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Voglio ringraziare i tifosi, sono stati anni incredibili. Vi chiedo scusa se alcune volte in alcune partite le cose non sono andate come volevamo, ma ci siamo sempre impegnati per fare il nostro meglio. Ho provato a fare di tutto per rendervi felice e lo farò fino alla fine. Domenica è l’ultima partita e, se giocherò, darò tutto e sarà una giornata speciale perché vedrò lo stadio pieno. Vi saluterò, sarò sempre uno di voi. Grazie per tutto quello che avete fatto per me e per la mia famiglia, loro vi amano. Mi hanno sempre detto che qui c’era qualcosa di speciale verso il Felipe Anderson calciatore e ragazzo. Noi vi porteremo sempre nel nostro cuore».