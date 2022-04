Felipe Anderson sempre in campo: il brasiliano punta un record

Felipe Anderson è l’unico calciatore della Lazio a essere sceso sempre in campo in questa stagione

Felipe Anderson è il vero stakanovista della Lazio in questa stagione. Come riportato dal Corriere della Sera, infatti, il brasiliano è l’unico calciatore della rosa biancoceleste a essere sceso in campo in tutte e 41 le partite stagionali della squadra di Sarri.

In passato, solo Strakosha è riuscito a giocare tutte e 38 le partite in Serie A; nel 2017-18 e nel 2019-20. Claudio Lopez è l’ultimo calciatore di movimento della Lazio ad aver giocato tutte le partite in campionato, ma quando si giocava ancora a 18 squadre. Se Felipe Anderson dovesse disputare le prossime 7 sfide, diventerebbe l’unico laziale a non aver saltato neanche un incontro negli ultimi 28 anni. Marchegiani e Winter sono stati gli ultimi a chiudere l’en-plein nel 1993-94 con 40 partite su 40.