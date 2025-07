Lazio: Castellanos in grande spolvero, la sfida con Dia si accende a Formello

Lazio, il Taty Castellanos in grande spolvero nel ritiro di Formello: la sfida con Dia è aperta, ora vuole convincere Sarri

Valentín Castellanos si sta prendendo la scena in questi primi giorni di ritiro della Lazio, mettendo in mostra una condizione fisica e mentale invidiabile. L’attaccante argentino è al centro di un duello sempre più acceso con Boulaye Dia per il ruolo di centravanti nel 4-3-3 di Maurizio Sarri. Come riportato da Il Messaggero, il “Taty”, con i pantaloncini tirati su per il caldo, ha subito battuto il primo colpo scartando Provedel nella partitella mattutina. Se Dia ha risposto sfruttando un errore di Nuno Tavares, il pomeriggio è stato dominato da Castellanos, autore di una doppietta nel match a campo ridotto, sotto gli occhi soddisfatti del tecnico.

Prima una zampata da opportunista, poi un gran destro che ha seguito una svista di Gigot, gesti che dimostrano la sua efficacia sotto porta. «Taty non ha il gol facile, ma bello. Penso che Dia abbia la rete più semplice», aveva detto Sarri da Castiglione della Pescaia. Ebbene, i guizzi del primo giorno di ritiro mostrano un Castellanos partito col piede sull’acceleratore, deciso a far ricredere il suo allenatore. Nonostante l’ex Salernitana parta con un leggero vantaggio (si parla di un 51% di chance), l’argentino sembra determinato a mantenere questo passo fino al 24 agosto. La battaglia è appena all’inizio e proseguirà a suon di sponde, tagli e gol sotto il caldo di Formello, che ha raggiunto un picco di 34°. Le voci dal Brasile su trattative avanzate con il Flamengo per Castellanos sono state categoricamente smentite dalla Lazio, che giura di non volerlo cedere a nessun prezzo, figuriamoci a 25 milioni di euro. Un sospiro di sollievo è arrivato anche per un fastidio alla coscia durante la seduta, rivelatosi solo precauzione. Per Castellanos, e per la Lazio, è vietato fermarsi.