Felipe Anderson è arrivato in Paideia per svolgere le visite mediche di rito: ad accoglierlo un gruppo di tifosi

L’arrivo a Roma e poi subito in clinica per le visite mediche: Felipe Anderson ha salutato la Lazio sui social, ora è pronto a farlo anche in Paideia.

Tanto entusiasmo ad accoglierlo: «Daje Felipe» è il coro dei tifosi, presenti per dargli il benvenuto.