Felipe Anderson è di nuovo un giocatore della Lazio dopo tre anni. Il calciatore è atterrato da poco a Roma e ha voluto salutare il suo ritorno in biancoceleste sui social.

«Ciao Lazio!» ha scritto il giocatore brasiliano sul proprio profilo Twtter, dove ha aggiunto anche un cuore celeste. Il suo amore per la Prima Squadra della Capitale in questi tre anni non è mai svanito.