Felipe Anderson torna a brillare: Pipe ora ci crede

Felipe Anderson sembra davvero essere tornato quello degli anni d’oro. Ieri il brasiliano è stato tra i migliori.

Pipe, come sottolineato dal Corriere dello Sport, è diventato decisivo per spaccare le partite e rompere l’equilibrio. E il suo primo tempo ieri è stato da vero e proprio fenomeno. Sarri ha sempre creduto in lui, difendendolo e motivandolo al tempo stesso. E i risultati si vedono.