Felipe Anderson, la prossima stagione quella decisiva: Sarri vuole di più

La prossima stagione può essere quella decisiva per Felipe Anderson. Sarri si aspetta qualcosa in più dal brasiliano, comunque grande protagonista in quest’annata.

Come sottolineato dal Il Corriere dello Sport, quest’anno il verdeoro è stato un pilastro, visto che non ha saltato neanche una gara: quarantotto su quarantotto, 42 volte da titolare e un bottino complessivo di 7 gol e 8 assist. Il mister l’ha esaltato e tante volte si è complimentato, ma in vista della prossima stagione vorrebbe ancora di più. Insomma, da Pipe ci si attende un ulteriore salto di qualità, quello che certificherebbe ancora una volta il suo talento.