Felipe Anderson ha lasciato gli inglesi del West Ham per accasarsi ai campioni di Portogallo.

In Portogallo il calciomercato è terminato bene per il Porto, club che ha vinto gli ultimi due campionati.Ufficiale infatti l’annuncio dell’acquisto di Felipe Anderson. Il ventisettenne trequartista, che ha giocato per cinque stagioni con la maglia della Lazio, è stato prelevato dal West Ham, dove ha militato nelle ultime due stagioni.