Felipe Anderson: «L’atteggiamento è stato giusto, non molliamo ora»

Felipe Anderson è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio al termine della sfida tra Galatasaray e Lazio, valida per la prima giornata di Europa League. Le sue parole:

«La squadra voleva dimostrare sul campo quanto fatto in allenamento. Non possiamo mollare ora, sono sicuro che riusciremo a portare a casa grandi risultati. Abbiamo un gioco basato sul palleggio, bisogna saper trovare i momenti giusti per rischiare la giocata. Stiamo lavorando molto per perfezionare il tutto, non possiamo sbagliare. Come ho detto nella prima intervista quando sono arrivato, era da un po’ che non giocavo. La forma migliore si ottiene giocando, spero di regalare soddisfazioni a società e tifosi. Stiamo analizzando con lo staff le cose buone e meno buone. L’atteggiamento è stato quello giusto, venire qui e provare a fare il nostro calcio. Certamente è più bello lavorare con le vittorie, ma siamo ancora all’inizio di una lunga strada»

Felipe Anderson a Sky

Il brasiliano ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport:

PARTITA – «Non è semplice quando non arrivano i risultati. Lavorare con delle vittorie è più semplice. Ma non possiamo buttarci giù di morale. Lavoriamo tanto e dobbiamo essere concentrati. Arriveranno i risultati».

CONDIZIONI – «Nelle ultime stagioni non ho giocato tanto, ma ora mi sento bene. Serve mettere in pratica il lavoro che facciamo. Domenica dobbiamo fare una grande partita».