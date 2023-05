Felipe Anderson, il brasiliano è uscito anzitempo durante il match contro l’Udinese ma non per guai fisici: i dettagli

La Lazio sta giocando contro l’Udinese per approfittare del passo falso dell’Inter, e rimettersi al secondo posto in classifica. Per il secondo tempo Sarri deve fare a meno di Anderson, Uscito non per problemi fisici per l’ammonizione presa nel primo tempo.