Fazzini proposto a Lazio e Bologna! Ecco cosa filtra da Firenze - Lazio News 24

Jacopo Fazzini potrebbe essere il nome giusto per rinforzare il centrocampo della Lazio di Maurizio Sarri: la Fiorentina l’ha proposto ai biancocelesti e non solo

Il calciomercato della Lazio entra in una fase di valutazioni e incroci interessanti, con diversi profili che ruotano attorno al centrocampo biancoceleste. Al centro delle indiscrezioni riportate da Alfredo Pedullà ci sono Jacopo Fazzini e Giovanni Fabbian, nomi già accostati ai biancocelesti.

Fazzini sarebbe stato proposto dalla Fiorentina alla Lazio, mentre il suo profilo viene seguito con attenzione anche dal Bologna, soprattutto in caso di partenza di Fabbian. Proprio quest’ultimo, infatti, è stato nuovamente sondato dal club capitolino, anche se al momento non rappresenta la prima scelta di Maurizio Sarri.

Calciomercato Lazio, Fazzini opzione tecnica: valutazioni in corso

Nel quadro del calciomercato invernale, il nome di Jacopo Fazzini si inserisce come possibile soluzione giovane e duttile per il centrocampo. Classe 2003, il giocatore è considerato un profilo interessante per qualità tecniche e margini di crescita, caratteristiche che la dirigenza biancoceleste continua a monitorare con attenzione.

La Fiorentina, impegnata in una ristrutturazione della rosa, avrebbe sondato il terreno proponendo il calciatore a diversi club, tra cui proprio la Lazio.

Calciomercato Lazio, Fabbian torna sul tavolo ma non convince del tutto

Discorso diverso per Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 di proprietà del Bologna. Il suo nome è stato nuovamente accostato alla Lazio, con il giocatore nel mirino del club capitolino nelle ultime ore.

Calciomercato Lazio, incrocio con il Bologna: scenari aperti

L’eventuale uscita di Fabbian dal Bologna potrebbe aprire nuovi scenari, anche per Fazzini, che resta un’idea concreta per i rossoblù. Un incastro di mercato che potrebbe coinvolgere più club; la Lazio osserva con attenzione, pronta a inserirsi solo se le condizioni dovessero diventare favorevoli.

La sensazione è che il calciomercato della Lazio resti in fase di studio, con la società intenzionata a muoversi con cautela e senza forzare operazioni non pienamente convincenti dal punto di vista tecnico ed economico. Le prossime settimane saranno decisive per capire se uno tra Fazzini e Fabbian potrà davvero vestire la maglia biancoceleste.

