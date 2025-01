Fazzini Lazio, Fabiani ribadisce: «Abbiamo fatto un'offerta, ma dall'altra parte avevano altre esigenze. I migliori affari...»

Fazzini Lazio, Fabiani ribadisce e fa chiarezza sulla situazione legata al centrocampista: le dichiarazioni del DS dei capitolini

Ai microfoni di LSC, il DS biancoceleste Angelo Fabiani ha così parlato dell’interesse del calciomercato Lazio nei confronti di Jacopo Fazzini dell’Empoli.

LE PAROLE – «Noi abbiamo fatto un’offerta all’Empoli per Fazzini perché oggi può rappresentare un giocatore di prospettiva, che può diventare il Rovella o il Tonali della situazione. Ma per fare un matrimonio bisogna essere in due, dall’altra parte avevano altre esigenze. I migliori affari sono quelli che non si fanno, e questo vale per tutti. Per tutti abbiamo fatto delle proposte».

L’INTERVISTA COMPLETA DI FABIANI A LSC