Fazzini Lazio, nuovo indizio di mercato? La mossa dell’Empoli lo avvicina alla cessione: i dettagli

Fazzini Lazio, le ultime notizie di calciomercato sull’obiettivo del club biancoceleste. I dettagli

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il giocatore dell’Empoli Jacopo Fazzini andrebbe verso la non convocazione per la partita contro il Venezia di domani, che si disputerà alle ore 15.00 presso lo stadio Pier Luigi Penzo. Questa decisione da parte dell’allenatore del club toscano potrebbe dare indizi riguardo movimenti di mercato? Non ci sono certezze su questo punto, ma è già noto che tra Empoli e Lazio ci siano stati recenti contatti proprio per il giocatore. Vedremo se ci saranno sviluppi in tal senso.