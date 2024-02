Fascetti su Sarri: «Credo che a fine anno le strade tra lui e la Lazio si separeranno»

Fascetti, l’ex Lazio si esprime sulla situazione in casa biancoceleste soffermandosi su Sarri e rilascia queste dichiarazioni

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l’ex tecnico della Lazio Fascetti, il quale si esprime sui biancocelesti soffermandosi su Sarri e il rapporto burrascoso con Lotito

PAROLE – Non capisco perché ci si ostini così nella costruzione dal basso. Lo considero un gioco pericoloso. Se avessi Tassotti e Maldini lo capirei pure, ma senza quella qualità non la farei. Con il Milan è una partita da tripla. Col Torino la Lazio ha vinto ma non mi è piaciuta ed è stata fortunata. Con la Fiorentina ha fatto proprio male. Credo che a fine anno ci possa essere il divorzio fra Sarri e Lotito, ma mi dispiacerebbe. La squadra però deve saper variare i moduli, sennò diventi prigioniero della tattica. Sarri dà troppi punti di riferimento. Con 5 sostituzioni fra l’altro la partita si potrebbe cambiare facilmente