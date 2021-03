Farris avvisa il Torino: «La Lazio vuole i 3 punti. Ci faremo trovare pronti»

Massimiliano Farris, vice allenatore della Lazio, ha parlato in vista della sfida contro il Torino. Le sue parole sul match

Al Match Program biancoceleste, Massimiliano Farris ha parlato in vista di Lazio Torino.

TORINO – «Nel calcio, come nella vita, si fa sempre esperienza. Nel bene e nel male. Da calciatore non ho mai messo radici, ho sempre cercato nuovi stimoli. Da quando sono alla Lazio posso parlare solo di esperienze piacevoli e super positive, a parte dalla Primavera. L’unico ricordo spiacevole, forse, può essere nella finale Scudetto di Primavera proprio contro il Torino. Fu una gara giocata dopo una serie di prestazioni stupende. Ho ricordi freschi e bellissimi. Spero in futuro bello allo stesso modo».

LAZIO TORO – «Ogni gara con loro è stata decisa dagli episodi. Abbiamo una grande voglia di riscatto immediato dopo la prova di Bologna. I ragazzi si faranno trovare pronti».

LAZIO – «Ad eccezione del Bayern Monaco, le prove della Lazio non sono state opache. Contro i tedeschi sono stati registrati dati importanti sul piano fisico. Nonostante tutto, abbiamo vinto sette gare nelle ultime nove e tutti sarebbero disposti a replicare un rendimento simile anche nelle prossime gare. A Bologna abbiamo pagato, ma la Lazio se perde due gare di fila ha sempre il dente avvelenato. Abbiamo una grandissima voglia di tornare in campo per ottenere i tre punti».