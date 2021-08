Fares Genoa, si può fare in prestito con diritto di riscatto

Fares è diventato un obiettivo del Genoa. l’affare si può fare in prestito con diritto di riscatto. Ecco tutti i dettagli

Non solo Correa. Mentre tutte le attenzioni si concentrano sulla cessione dell’argentino, in casa Lazio si pensa a sfoltire la rosa. Un nome in uscita è quello di Fares.

Per l’algerino nelle ultime ore si sarebbe accesa la pista Genoa. Ed ecco che, secondo quanto raccontato da Alfredo Pedullà in Speciale calciomercato su Sportitalia, l’affare potrebbe chiudersi con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 6/7 milioni di euro.