Falcao sbotta: «Gol Turone? E’ stato lo scandalo più grave del calcio italiano non dare quella rete»

Falcao, l’ex bandiera giallorossa rilascia delle dure considerazioni a distanza di anni sul famoso gol non concesso a Turone: le sue parole

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Falcao, il quale a distanza di anni è tornato a parlare del gol storico annullato a Maurizio Turone durante Juventus-Roma che valeva lo scudetto poi vinto dai bianconeri

GOL TURONE – Gli scudetti dovevano essere due. Vogliamo parlare del gol di Turone? E’ stato uno dei più grandi scandali della storia del calcio. Arbitro Bergamo. Ti ricordi chi era il designatore ai tempi di calciopoli, con la Juve spedita in B? Nessuno mi ha spiegato di chi fosse il fuorigioco. Non era mio che venivo da dietro, tantomeno di Turone che arrivava da cento metri di corsa. Non mi do ancora pace, meritavamo lo scudetto e lo avremmo vinto se ci fosse stato dato ciò che ci spettava