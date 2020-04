Serie A, Faggiano: «Cercheremo di continuare il campionato»

Il Ds del Parma Faggiano ha espresso il proprio parere a Sky Sport riguardo la possibile ripresa della Serie A

Dopo la Juventus, anche il Parma ha trovato l’accordo con i propri giocatori riguardo il taglio degli ingaggi.

A Sky Sport, il Ds crociato Faggiano ha espresso il suo parere riguardo la ripresa della Serie A: «Si dovrebbe capire la volontà di tutti. Qualcuno ha detto “basta ricorsi”. E’ giusto così. Il presupposto è che non tutte le squadre di A possono avere un centro sportivo. Non vi nascondo che se dobbiamo mettere qualcuno in una camera singola, faremo fatica anche noi. Dobbiamo trovare un albergo che possa darci uno-due piani. Non è semplice. I protocolli ci sono e ci saranno, cercheremo di continuare il campionato, se ci saranno le prerogative per la tutela della salute».