Fabrizio Romano: «Felipe Anderson? Vi dico perché non è andato alla Juve». Le parole dell’esperto di calciomercato

Tramite il profilo TikTok di SOS Fanta, Fabrizio Romano ha parlato dell’annuncio di Felipe Anderson al Palmeiras. Di seguito le sue parole in merito alla situazione dell’esterno della Lazio:

PAROLE – «Felipe Anderson lascia la Lazio come ci si aspettava, non rinnova il suo contratto, lo conferma ufficialmente e firma con il Palmeiras. Un’operazione lampo, chiusa dal club brasiliano, che stava cercando un sostituto per Endrick che a luglio diventerà un nuovo giocatore del Real Madrid. Felipe Anderson è il colpo a sorpresa, dopo che c’è stata grande, grandissima tensione tra la Juve, il giocatore e i suoi agenti, specialmente la sua famiglia. Chi è molto vicino a Felipe Anderson e ne cura gli interessi non ha gradito le voci che vi abbiamo raccontato in queste settimane. La Juve era a un passo da Felipe Anderson, sappiamo che con i parametri zero finché non si firma tutto può succedere, ma lui aveva ricevuto un’offerta formale, un contratto di tre anni.

Tutto era quasi pronto, mancavano dei dettagli con un contratto che cambiava senza il Decreto Crescita, quindi bisognava sistemare qualcosa dal punto di vista fiscale e dello stipendio. L’operazione, però, è saltata dopo le notizie raccontate. Felipe Anderson quindi sceglie di firmare con il Palmeiras, diventa un nuovo giocatore del Palmeiras. Un’operazione da free agent, per la Juventus questo cambierà i piani. La Juve andrà su giocatori diversi in quella posizione, è stata molto vicina a Felipe Anderson che sceglie di rispondere così alle notizie che vi abbiamo raccontato e che non sono piaciute a chi era vicino a Felipe, perché ancora mancavano le firme e si aspettavano di fare tutto in gran segreto».