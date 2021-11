Corsi: «Sarri trattato malissimo alla Juve, sul periodo all'Empoli...»

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha rilasciato lunga un’intervista, parlando di Maurizio Sarri in vista di Lazio Juve

Intervistato dal Corriere dello Sport, Fabrizio Corsi ha parlato così di Maurizio Sarri in vista di Lazio Juve.

SPALLETTI E SARRI ANDATI VIA POCO SERENAMENTE – «No, non se lo meritavano. Eppure i risultati li hanno avuti: uno era stato chiamato per riportare l’Inter in Champions e l’ha fatto, l’altro ha vinto lo Scudetto…».

SARRI ALL’EMPOLI – «Dopo la terza o quarta sconfitta gli dissi che sarebbe stato decisivo lui, che a febbraio l’avrebbero aiutato quei giocatori che allora, all’inizio, stavano stendendo. Gli ho anche rinnovato il contratto come gesto di fiducia e lui quella settimana ha vinto proprio contro la Lazio».

HA LEGATO CON SARRI – «Tanto. Ma Maurizio aveva un rapporto speciale con mio fratello, che ora non c’è più. Si chiudevano in uno stanzino dello spogliatoio a fumare, e non parlavano di sicuro di calcio. Preferivo lasciarli soli, anche perché quel fumo era insopportabile».