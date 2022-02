Caressa: «La Nazionale deve favorire il gioco di Immobile, su Sarri...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Fabio Caressa ha dispensato consigli alla Nazionale Italiana sull’utilizzo di Immobile e ha elogiato il cambiamento di Sarri

Fabio Caressa, intervenuto a Sky, ha parlato di Immobile e Sarri. Le sue parole:

«Se hai un attaccante come Immobile che ha fatto 74 gol negli ultimi 3 anni, numero impressionante, e che dà il massimo in quella maniera, non è il caso di giocare in un modo che favorisca Immobile?».

SARRI – «Sta cambiando. Quando è arrivato al Chelsea ha cambiato, quando è arrivato alla Juve ha cambiato e adesso lo ha fatto anche alla Lazio. La partita di Firenze non è Sarriana».