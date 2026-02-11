Hanno Detto
Fabiani nel pre partita: «Questa partita è a molto importante, non snobbiamo la Coppa Italia. Sul VAR…»
Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato nel pre partita del match di Coppa Italia contro il Bologna
Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la partita di Coppa Italia contro il Bologna di Italiano. Le sue parole rilasciate ai microfoni di Mediaset:
PARTITA – «Io penso che in fatto di personalità questi ragazzi stiano dimostrando di averla in campo. Poi alcune partite vanno bene ed altre invece vanno male. A Torino abbiamo subito questo gol nei secondi finali ma ci ha dato la consapevolezza dei nostri mezzi. I ragazzi confidavano in un risultato del genere!».
OBIETTIVO COPPA ITALIA – «Questa partita è a molto importante ma lo è anche per il Bologna. È chiaro che bisogna puntarci e non snobbare la competizione».
QUESTIONE VAR – «Sul VAR? Noi abbiamo sollecitato la lega a discutere di queste tematiche io per parere personale dico che l’arbitro deve tornare ad avere la centralità. Alcune dinamiche di campo viste dal VAR o al monitor assumono significati diversi. Penso quindi che sarebbe opportuno approfondire con agli addetti ai lavori questo tema. Proprio con tutto il sistema: gli arbitri i giocatori e con i tifosi. Quindi una tavola rotonda con tutte le componenti sarebbe importante per tutto il sistema calcio».
