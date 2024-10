Fabiani furioso a Dazn: «Complimenti alla Juve, ma c’è difformità di giudizio! Il Var così non funziona, ecco perché»

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato così della sconfitta contro la Juve ai microfoni di Dazn

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Juve-Lazio, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha parlato così del contatto tra Douglas Luiz e Patric:

PAROLE – «Facciamo i complimenti alla Juve, siamo molto sportivi. Però va rivendicato la difformità di giudizio del Var. Douglas Luiz dà un pugno a Patric. Quella è un espulsione tutta la vita. Il Var chiama il rosso a romagnoli ma non quello a Douglas Luiz. La stessa cosa è successa contro la Fiorentina. Chi sbaglia si deve prendere un po’ di riposo, sennò qui non si finisce mai. Faccio i complimenti all’arbitro perché ha fatto una buona gara. Ma chi sta seduto al Var deve vedere questi episodi. Questo accade un minuto prima che prendiamo il gol. È ora di metterci un punto, è inutile che fanno interviste e se la girano come gli pare. Negli spogliatoi ho fatto i complimenti ai ragazzi per la bella prova. Aboliamo il Var perché così non si va avanti».