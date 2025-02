Fabiani presenta Ibrahimovic: «Sono convinto che avrà un futuro ricco di soddisfazioni. Vi racconto che giocatore è»

Le parole del Ds della Lazio, Fabiani, nella conferenza stampa di presentazione dei nuovi giocatori

Di seguito le parole di Fabiani nella conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti della Lazio.

PAROLE- «Nel segno di un progetto di ringiovanimento che ci siamo prefissati. Era già noto al calcio italiano, ha fatto cose egregie nel Frosinone, ha attirato la nostra attenzione. Debbo ringraziare sia lui che il suo procuratore che ce lo hanno dato in prestito dal Bayern. Mi auguro possa far vedere anche qui alla Lazio il suo valore. Sono convinto che comunque, per lui, il futuro nel calcio sarà ricco di soddisfazioni alla Lazio o fuori dal mondo Lazio. Ha doti innate, spiccate qualità tecniche. Lo abbiamo preso, inserito in un contesto funzionale, senza alterare equilibri in uno spogliatoio dove tutto sommato i ragazzi che hanno preso parte alla prima parte di campionato hanno fatto qualcosa di straordinario».

