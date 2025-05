Fabiani a DAZN: ‭«Divulgare la conversazione è stato un reato. C’è l’interesse di qualcuno di minare la serenità del club»

Condividi via email

L’ad della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni a pochi istanti dal fischio di inizio della sfida contro l’Empoli

Fabiani ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel pre partita di Empoli Lazio.

LE PAROLE – ‭«Premesso che ci siamo isolati da questi fattori esterni, è chiaro che per dinamica e per come vengono fuori sistematicamente certe notizie, c’è l’interesse di qualcuno di minare la serenità e la tranquillità dello staff. Lotito si saprà difendere da sedi opportune, da più telefonate si possono unire diverse parole a proprio piacimento. Il reato sta nel divulgare questa conversazione e chi si è reso autore di questo gesto ne risponderà davanti alle sede opportune. E’ capitato anche con le millanterie del famoso falconiere e anche qui risponderà il tribunale‭».