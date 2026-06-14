Fabbian è un nome perfetto per la nuova Lazio di Gattuso: ecco perché

Fabbian Lazio, un profilo giovane e funzionale per il nuovo progetto tecnico. Tutti i motivi per cui il classe 2003 della Fiorentina sarebbe la scelta giusta

Tra i nomi accostati alla Lazio in vista del prossimo calciomercato estivo c’è anche Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 riscattato dalla Fiorentina dopo la salvezza ottenuta. Il suo profilo è considerato interessante per età, margini di crescita e caratteristiche tecniche, elementi che potrebbero sposarsi con il progetto affidato a Gennaro Gattuso.

Il tecnico biancoceleste cerca giocatori dinamici, intensi e capaci di dare più soluzioni tra centrocampo e trequarti. In questo senso Fabbian rappresenta un nome da seguire con attenzione: non solo per il momento della sua carriera, ma anche per la possibilità di inserirsi in un contesto nel quale potrebbe trovare maggiore continuità rispetto alle ultime esperienze.

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Fabbian, inserimenti e duttilità: perché può piacere a Gattuso

Il principale punto di forza di Giovanni Fabbian resta la capacità di attaccare l’area con tempi di inserimento importanti. Una qualità che, nel calcio moderno, può fare la differenza soprattutto in un sistema che richiede centrocampisti capaci di accompagnare l’azione e aumentare la pericolosità offensiva.

Nel possibile 4-2-3-1 di Gattuso, modulo utilizzato spesso negli ultimi anni dall’ex commissario tecnico, Fabbian potrebbe agire sia in posizione centrale sia da interprete più avanzato sulla trequarti. All’occorrenza, il classe 2003 potrebbe anche abbassare il proprio raggio d’azione e giocare da centrocampista d’intensità, offrendo una soluzione in più nella gestione della mediana.

Fabbian, il passato tra Bologna e Fiorentina e la voglia di continuità

Nelle ultime stagioni Giovanni Fabbian ha vissuto momenti alterni. Al Bologna ha trovato spazio senza riuscire sempre a imporsi con continuità, mentre anche nei mesi alla Fiorentina il suo percorso è stato caratterizzato da un utilizzo non sempre stabile. Proprio per questo l’eventuale approdo alla Lazio potrebbe rappresentare una tappa importante per rilanciare definitivamente la sua crescita.

Cresciuto tra Padova e Inter, Fabbian aveva mostrato le cose migliori durante l’esperienza alla Reggina, dove era riuscito a segnare 8 gol in una singola stagione. Numeri che avevano evidenziato il suo istinto offensivo e la capacità di incidere anche in zona realizzativa.

Fabbian Lazio, un investimento tecnico per ritrovare la vena realizzativa

Per la Lazio, puntare su Fabbian significherebbe investire su un giocatore ancora giovane ma già abituato a contesti competitivi. In biancoceleste potrebbe ritrovare fiducia, continuità e quella vena realizzativa parzialmente smarrita negli ultimi anni.

La sua duttilità lo rende un profilo compatibile con più soluzioni tattiche, mentre il lavoro di Gattuso potrebbe valorizzarne intensità, aggressività e capacità di inserimento. Un nome da monitorare con attenzione, perché il mercato della Lazio potrebbe passare anche da operazioni mirate come questa.

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