Fabbian Lazio, non solo i biancocelesti! Una compagine piomba sulle sue tracce: il punto

Fabbian Lazio, pista mai tramontata del tutto in casa biancoceleste. Ora un club di Serie A si inserisce nella corsa: ecco quanto emerge

Il mercato entra davvero nel vivo e lo fa con più questioni aperte sul tavolo in casa Lazio. In queste ore, il focus principale riguarda il centrocampo e, in particolare, il nome di Giovanni Fabbian, profilo che continua a rimanere in ballo nonostante uno scenario complesso fatto di concorrenza esterna e valutazioni interne ancora discordanti!

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il dossier Fabbian è tutt’altro che semplice. Sul centrocampista classe 2003, attualmente al Bologna, si è inserita con decisione anche la Fiorentina, mentre il club emiliano continua a fare muro sulla valutazione economica.

Calciomercato Lazio, il Bologna fissa il prezzo: servono 15 milioni

La posizione del Bologna è chiara: per lasciar partire Fabbian servono 15 milioni di euro. Una cifra ritenuta elevata in casa Lazio, soprattutto considerando l’idea di mantenere equilibrio tra investimenti e sostenibilità. La valutazione del club rossoblù rappresenta al momento uno degli ostacoli principali alla possibile operazione. La concorrenza della Fiorentina, inoltre, rischia di alzare ulteriormente il livello della trattativa, rendendo necessario un intervento deciso qualora la Lazio volesse realmente affondare il colpo.

Calciomercato Lazio, manca l’intesa tra Sarri e la società

Un altro elemento chiave riguarda il rapporto tra l’area tecnica e la dirigenza. Sempre secondo il quotidiano, Maurizio Sarri e la società non sarebbero ancora pienamente allineati sui nomi individuati per rinforzare il centrocampo. In questa fase, si registrano più bocciature da parte del tecnico che approvazioni convinte. Questa mancanza di concordanza ha rallentato alcune piste e contribuisce a mantenere Fabbian “in sospeso”, senza un’accelerazione definitiva ma nemmeno una chiusura totale.

