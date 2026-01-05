Fabbian Lazio, la dirigenza biancoceleste insiste per il centrocampista! Le ultimissime

Fabbian Lazio, non si intende mollare la pista che conduce al centrocampista del Bologna! Passo in avanti nella presunta trattativa: le ultimissime

Il calciomercato in casa Lazio entra in una fase sempre più dinamica e ricca di spunti! Il lavoro della dirigenza si sta intensificando, con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri in vista della seconda parte di stagione e della programmazione futura. Tra i nomi finiti con decisione sul taccuino dei biancocelesti spicca ora quello di Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna.

Calciomercato Lazio, Fabbian nel mirino: il profilo che piace a Sarri

Classe 2003, centrocampista moderno e strutturato, Fabbian si è ritagliato uno spazio importante nel progetto del Bologna grazie a fisicità, inserimenti senza palla e capacità di occupare più ruoli nella zona centrale del campo. Un identikit che si sposa con le esigenze tattiche di Sarri, sempre alla ricerca di mezzali dinamiche e capaci di garantire equilibrio ma anche presenza offensiva.

La Lazio vede in Fabbian un profilo in prospettiva, ma già pronto per confrontarsi con palcoscenici di alto livello. Non si tratta dunque di una semplice idea, bensì di un interesse concreto che nelle ultime ore ha fatto registrare un’accelerazione significativa.

Calciomercato Lazio, l’indiscrezione di Di Marzio e l’offerta pronta

A svelare gli ultimi sviluppi è stato Gianluca Di Marzio, che attraverso il suo profilo X ha confermato come la Lazio stia spingendo con decisione per il centrocampista rossoblù. Secondo quanto riportato dal giornalista, il club biancoceleste sarebbe pronto a presentare una prima offerta ufficiale al Bologna per provare a sbloccare la trattativa!

Un segnale chiaro della volontà della Lazio di anticipare la concorrenza e di muoversi con tempestività su un giocatore che, per età e rendimento, potrebbe attirare l’attenzione di altri club nelle prossime settimane.

Calciomercato Lazio, le strategie del club e il nodo Bologna

Il Bologna, dal canto suo, valuta con attenzione la situazione. Fabbian rappresenta una risorsa importante all’interno della rosa e la società emiliana non ha alcuna fretta di privarsene, se non di fronte a un’offerta ritenuta congrua. La Lazio, però, punta a impostare un dialogo basato su cifre sostenibili, magari inserendo formule creative o bonus legati alle prestazioni.

Il calciomercato passa anche da operazioni di questo tipo: giovani italiani, già rodati in Serie A, capaci di alzare il livello qualitativo della squadra e di garantire continuità nel tempo. L’interesse per Giovanni Fabbian rientra perfettamente in questa strategia e i prossimi giorni potrebbero risultare decisivi per capire se l’affondo biancoceleste porterà all’apertura ufficiale della trattativa.

