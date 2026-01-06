Fabbian Lazio, anche il Como sulle tracce del classe 2003! Ecco cosa filtra - Lazio News 24

Fabbian Lazio, anche il Como segue il centrocampista classe 2003 in uscita dal Bologna: concorrenza in vista? Le ultime

Il calciomercato invernale 2026 entra ufficialmente nel vivo e uno dei nomi più caldi sul taccuino dei direttori sportivi è quello di Giovanni Fabbian. Il talentuoso centrocampista del Bologna, classe 2003, è finito al centro di un vero e proprio duello di mercato che vede coinvolte diverse realtà ambiziose della Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Lazio starebbe intensificando i contatti per assicurarsi le prestazioni del giovane azzurro, ma la strada verso Formello si è improvvisamente fatta in salita.

Lazio su Fabbian: la strategia di Sarri per il centrocampo

Il club biancoceleste non ha mai nascosto il proprio gradimento per il centrocampista rossoblù. Il tecnico Maurizio Sarri vede nel giocatore rossoblù l’innesto ideale per dare nuova linfa alla mediana biancoceleste, soprattutto alla luce delle possibili partenze e della necessità di ringiovanire il reparto con profili di qualità e prospettiva.

Il giocatore, che ha già dimostrato ottime doti di inserimento e fiuto del gol sotto la guida di Vincenzo Italiano, rappresenterebbe un investimento strategico anche in ottica liste UEFA, essendo un calciatore di formazione italiana e ancora Under 23. La dirigenza capitolina sta studiando la formula giusta per convincere i felsinei, ma l’inserimento di nuovi attori sta complicando i piani di Claudio Lotito.

La sorpresa del calciomercato: il Como irrompe su Fabbian

La vera novità delle ultime ore, però, riguarda l’interessamento del Como: infatti i lariani avrebbero messo nel mirino proprio il classe 2003 per rinforzare la propria batteria di centrocampisti. L’idea del club è quella di aggiungere un profilo fisico e tecnico alla squadra, garantendo al giovane talento un ruolo da protagonista assoluto in un ambiente in fortissima crescita.

LEGGI ANCHE: Cataldi: «La sconfitta con il Napoli ha lasciato l’amarezza! Il mio obiettivo con la Lazio è…»

