Fabbian Lazio, assalto al gioiello del Bologna! Fissata la cifra - Lazio News 24

Fabbian Lazio, il club biancoceleste fa sul serio per il centrocampista: il Bologna ha fissato la cifra del cartellino. I dettagli

Il calciomercato della Lazio è entrato ufficialmente nella sua fase più calda. Dopo aver sistemato i conti con la cessione record di Valentín Castellanos, la dirigenza capitolina ha ora un unico grande obiettivo: regalare a Maurizio Sarri una mezzala capace di garantire gol, inserimenti e freschezza atletica. Il profilo individuato è uno dei talenti più brillanti del panorama nazionale, un giocatore che ha già dimostrato di poter fare la differenza nel massimo campionato.

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo più concreto, nonché l’unico per il quale si stia realmente trattando con decisione, è Giovanni Fabbian.

Fabbian: l’identikit perfetto per il centrocampo

L’interesse per il centrocampista del Bologna non è solo un’idea passeggera, ma una precisa richiesta tecnica. Il tecnico toscano ha già dato il suo totale “placet” all’operazione: infatti apprezza la capacità del classe 2003 di leggere gli spazi e la freddezza sotto porta. Oltre all’aspetto tecnico, c’è una motivazione strategica: essendo un Under 23, il suo stipendio non verrebbe conteggiato nel calcolo del costo del lavoro allargato, un dettaglio non da poco per i paletti del bilancio biancoceleste.

La trattativa con il Bologna: cifre e dettagli

Entrando nel vivo della negoziazione, il club rossoblù ha fissato un prezzo chiaro. Il Bologna valuta Giovanni Fabbian circa 15 milioni di euro. Si tratta di una cifra importante, che la Lazio sta provando a limare attraverso un lavoro diplomatico, ma che non rappresenta un ostacolo insormontabile grazie ai 30 milioni appena incassati dalla vendita di Castellanos. Anche sul fronte dell’ingaggio la strada appare in discesa: attualmente il giocatore percepisce circa 800 mila euro annui, una cifra ampiamente alla portata dei parametri salariali stabiliti da Claudio Lotito. Il clima tra le parti è collaborativo, segnale che l’affare potrebbe subire un’accelerata decisiva a breve.

L’ipotesi contropartita per arrivare a Giovanni Fabbian

Per abbassare l’esborso economico e convincere definitivamente gli emiliani, la Lazio sta valutando l’inserimento di una contropartita tecnica nell’affare. Il principale indiziato per fare il percorso inverso e trasferirsi alla corte di Vincenzo Italiano è Fisayo Dele-Bashiru. Il centrocampista nigeriano, che ha mostrato sprazzi di grande potenza fisica ma meno continuità tattica, potrebbe essere la carta giusta per sbloccare definitivamente il passaggio di Fabbian a Formello.

