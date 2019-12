Extra Lazio, inizia la nuova avventura di Stankovic

L’ex centrocampista della Lazio ha lasciato l’incarico nelle giovanili dell’Inter per guidare la prima squadra della Stella Rossa

Dejan Stankovic sarà il nuovo allenatore della Stella Rossa. Ad annunciare l’ufficialità è proprio l’ex giocatore che con la Lazio ha vinto il secondo Scudetto della storia biancoceleste, pubblicando una foto sul suo account Instagram.

Stankovic, per tornare in Serbia, ha rinunciato all’incarico assegnatogli dall’Inter per un posto all’interno del settore giovanile. I rapporti con l’ex squadra rimangono comunque ottimali, ugualmente ad i rapporti mantenuti con i colori bianco e azzurri.