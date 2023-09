Ex obiettivi Lazio, Bonucci si presenta ai tifosi dell’Union Berlino: «Qui per giocare ai massimi livelli» – FOTO

Ex obiettivi Lazio, Bonucci si presenta ai tifosi dell’Union Berlino: «Qui per giocare ai massimi livelli» Il post dell’attaccante

Vicinissimo ad approdare alla Lazio, Leonardo Bonucci ha poi scelto di unirsi alla rosa dell’Union Berlino.

Ecco il primo post di messaggi dell’ex difensore della Juventus.

IL MESSAGGIO – «Per me è qualcosa di speciale fare uno step all’estero per la prima volta nella mia carriera. All’Union ho l’opportunità di continuare a giocare ai massimi livelli e di supportare la squadra nel suo viaggio in tre competizioni impegnative con la mia esperienza. Non vedo davvero l’ora che arrivi questa nuova fase della mia carriera».